Picchia minorenne e lo manda in ospedale, voleva rubargli lo smartphone

E' stato aggredito e picchiato in strada. E' successo ad Ostia dove un minorenne ha dovuto ricorrere alle cure mediche dell'ospedale Grassi per le lesioni riportate dopo una rapina. Il giovane è stato aggredito da un pregiudicato romano che vive nella zona di via Mar Rosso.

L'uomo, rintracciato dai Carabinieri di Ostia, è stato denunciato in stato di libertà sia per "rapina" e sia "lesioni personali". La giovane vittima, dimessa dall'ospedale, non è grave.

Analogo esito positivo delle indagini dei Carabinieri di Ostia per quanto riguarda la ricerca del ladro di un altro telefono cellulare asportato qualche giorno prima a una giovane donna. L'uomo, pregiudicato e sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma per reati contro il patrimonio, è stato identificato e denunciato all'Autorità giudiziaria di Roma per il reato di "furto".