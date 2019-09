Razzia al megastore di elettronica: ladro trovato con 37 smartphone. Caccia al resto della banda

Avevano fatto razzia in un megastore di elettronica della Capitale. Una banda, secondo i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo che, nell’ambito di mirati controlli volti al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno sottoposto a fermo di P.G. un 26enne di origini romene, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

I Carabinieri della Stazione di Marino hanno notato il giovane a bordo di un’auto che, alla vista degli uomini in divisa, ha tentato di far perdere le proprie tracce e hanno deciso di fermarlo per un controllo. I Carabinieri hanno rinvenuto, all’interno del bagagliaio, un borsone contenente 37 smartphone di ultima generazione del valore totale di circa 25.000 euro.

Le successive indagini hanno permesso di accertare che i telefoni erano il provento di un ingente furto, commesso da una banda di cinque persone, poco prima all’interno di un megastore di Roma.

Il giovane è stato trasferito al carcere di Velletri mentre la refurtiva è stata riconsegnata al titolare del negozio. L’obiettivo degli investigatori è ora risalire all’identità degli altri componenti della banda.