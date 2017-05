Ruba smartphone dalla tasca del turista che pranzava al McDonald's, arrestato

In poche ore, i serrati controlli nel Centro Storico eseguiti dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno permesso di arrestare in flagranza di reato 5 ladri di smartphone. All’interno del McDonald’s di via delle Muratte, a due passi da Fontana di Trevi, i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia hanno sorpreso un 29enne turco, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, mentre sfilava uno smarthphone di ultima generazione dalla tasca della giacca di una turista giapponese, di 27 anni, intenta a pranzare.

PUNTO RISTORO A TERMINI - In un punto ristoro all’interno della stazione Termini, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno bloccato due cittadini marocchini, di 22 e 26 anni, che avevano appena asportato il telefono ad un 30enne, in fila alla cassa.

LOCALE VIA DEL PELLEGRINO - All’interno di un locale in via del Pellegrino, un 45enne del Senegal, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese dopo averlo scoperto a rubare lo smartphone dalla borsa di una 30enne di Taranto, a Roma in vacanza. In tasca, i Carabinieri gli hanno trovato altri due smartphone di dubbia provenienza, che sono stati sequestrati per accertamenti.

VIA MONTE TESTACCIO - Infine, in via di Monte Testaccio, i Carabinieri della Stazione di Roma Aventino hanno arrestato un 19enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, colto in flagranza di reato a rubare lo smartphone ad un turista inglese di 41 anni. In tutti i casi, i Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, restituita ai proprietari. Gli arrestati sono stati portati nelle varie caserme e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere tutti del reato di furto aggravato, mentre il 45enne del Senegal anche del reato di ricettazione.