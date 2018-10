Testaccio: ruba smartphone in discoteca e aggredisce i carabinieri

E' entrato in una discoteca in via di Monte Testaccio ha rubato lo smartphone ad una 20enne seduta al bancone con alcune amiche ed ha tentato di allontanarsi. La sua azione repentina è stata notata da alcuni clienti che hanno allertato i Carabinieri della Stazione Roma Aventino, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell'abusivismo e di varie forme di degrado presso i locali notturni durante la movida.

I militari, intervenuti immediatamente, hanno raggiunto il ladro, un 23enne del Senegal, senza occupazione e con precedenti, che ha opposto resistenza, colpendoli con calci e pugni.

I Carabinieri, che hanno riportato lievi contusioni, hanno bloccato il 23enne e lo hanno portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. L'accuse sono furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.