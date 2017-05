Garbatella: sorpreso a rubare smartphone in auto in sosta, arrestato

'Predone' di auto all'opera a Garbatella dove i carabinieri hanno arrestato un 52enne romano, con precedenti, perché sorpreso a rubare uno smartphone dall’interno di un’auto parcheggiata in via Caffaro. Le manette sono scattate nell'ambito di un servizio straordinario di controllo nel quartiere eseguito dai militari dell'Arma della Compagnia Roma Eur. Il bilancio dell’operazione è di 4 persone arrestate, compreso l'uomo di 52 anni.

NERVOSO AL CONTROLLO - Un 41enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato per detenzione ai fini spaccio. L’uomo, particolarmente nervoso durante il controllo giornaliero, ha fatto incuriosire i Carabinieri, che hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare d’iniziativa, e nella sua camera da letto hanno rinvenuto: 6 dosi di cocaina e 5 di marijuana, 50 grammi di sostanza da taglio, un bilancino elettronico e tutto il materiale utile per il confezionamento.

ORDINE DI CARCERAZIONE - Altre due persone, un cittadino romeno di 24 anni e un romano di 37 sono stati arrestati perché a seguito di un controllo sono risultati destinatari di un ordine di carcerazione. Nello specifico il 24enne era ricercato per un furto aggravato commesso nel 2016 in provincia di Reggio Emilia, mentre il 37enne era ricercato perché responsabile di aver commesso reati in materia finanziaria nel 2009.

CONTROLLI STRADALI - Nel corso dei controlli sono stati disposti molti posti di controllo alla circolazione stradale, nel corso dei quali sono stati controllati 39 mezzi e 70 persone. Per alcuni dei conducenti controllati sono state riscontrate violazioni al codice della strada ed elevate sanzioni amministrative.