Piazza di Spagna: ruba uno smartphone, rintracciato attraverso un'applicazione

Ladro beffato da una applicazione. E' successo a piazza di Spagna, dove un altro cittadino romeno di 47 anni con precedenti è riuscito a sfilare lo smartphone dalle tasche di un turista italiano.

Poco dopo i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina sono riusciti a rintracciarlo grazie all’applicazione, trova il mio cellulare, che la vittima aveva installato. Il ladro è stato arrestato e la refurtiva riconsegnata alla vittima.

Nel primo pomeriggio di ieri, invece, due cittadini del Mali di 26 e 33 anni disoccupati e incensurati, sono stati arrestati per aver rubato il portafoglio ad una turista straniera. I due dopo aver commesso il furto sono fuggiti, inseguiti dalla vittima, e bloccati in via del Plebiscito dai Carabinieri del Comando di Roma piazza Venezia con l’ausilio dei militari dell’Esercito in servizio di vigilanza fissa. I militari hanno recuperato la refurtiva e l’hanno riconsegnata alla vittima mentre, i due borseggiatori, sono stati accompagnati in caserma.