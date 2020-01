Un foro nel distributore automatico: così studenti minorenni volevano rubare sigarette

La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato quattro giovani romani, studenti di età compresa tra i 15 e 17 anni, per "tentato furto aggravato in concorso".

A seguito di una segnalazione giunta al 112 da parte di un abitante di zona che aveva notato la scena, i Carabinieri sono intervenuti in via Quirino Majorana dove i minorenni, dopo aver praticato un foro sul pannello in plexiglass di un distributore automatico, stavano tentando di rubare i pacchetti di sigarette contenuti all’interno.

Alla vista dei Carabinieri, i quattro hanno tentato di nascondersi ma sono stati fermati e identificati. Uno di loro, accusato anche di "porto di oggetti atti ad offendere", è stato trovato in possesso anche di un martelletto frangi vetro, utilizzato per danneggiare il distributore automatico. I giovani sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e poi riaffidati ai rispettivi genitori.