Giovane ladro ruba sdraio per il mare in un negozio di arredi assieme a due 13enni

Tre sedie a sdraio per la spiaggia. Così i carabinieri hanno trovato tre giovani, un 19enne e due adolescenti di appena 13 anni, mentre si allontanavano da un negozio di arredi appena 'visitato' ad Anguillara. Sono poi stati i militari dell'Arma della Compagnia di Bracciano ad arrestare ad Angullara il 19enne per furto aggravato. La segnalazione al 112, è arrivata da un residente del posto, che segnalava la presenza di alcune persone intente a forzare il cancello d’ingresso di un negozio di arredi, nei pressi di via Anguillarese.

Ladri di sedie a sdraio

L’immediato intervento dell’aliquota Radiomobile ha permesso di bloccare il 19enne, in compagnia di due suoi complici, entrambi 13enni, mentre si allontanavano con 3 sedie a sdraio appena rubate dall’esercizio commerciale. I minorenni sono stati riaffidati ai rispettivi familiari mentre il 19enne è stato accompagnato in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario del negozio.