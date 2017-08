Montesacro: evade dagli arresti domiciliari per rubare uno scooter

Lo hanno trovato mentre tentata di collegare i cavetti dello scooter che aveva deciso di rubare a Montesacro. Sono stati gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Vescovio e del Reparto Volanti, allertati dalla sala operativa, assorprenrere in viale Tirreno un romano di 47 anni, con numerosi precedenti di polizia, mentre era intento a rubare un ciclomotore.

Furto scooter in viale Tirreno

L'uomo, alla vista degli agenti, ha cercato goffamente di occultare un tagliaunghie in acciaio, con il quale aveva già rimosso la scocca del mezzo per poi effettuare i collegamenti elettrici che gli avrebbero consentito di allontanarsi indisturbato con lo scooter appena rubato.

Evasione dagli arresti domicikliari

Condotto negli Uffici del Commissariato Vescovio, diretto da Mario Spaziani, é stato tratto in arresto per tentato furto aggravato ed evasione, in quanto dagli accertamenti effettuati é risultato già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati analoghi.