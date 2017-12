Ladro tecnologico ruba scooter con decodificatore di centraline

Con un decodificatore di centraline rubava scooter in sosta. L'ulimo colpo ieri mattina, quando i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta lo hanno arrestato. In manette un romano, di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver rubato uno scooter Honda SH parcheggiato in via degli Antamoro.

Per mettere in moto il mezzo senza segni di effrazione, il ladro ha utilizzato una centralina decodificata che ha consentito di bypassare quella originale, senza danneggiare il blocchetto d’accensione.

Una pattuglia dei Carabinieri, nel transitargli accanto, ha notato dei fili che fuoriuscivano dal vano anteriore dello scooter e gli ha intimato l'alt. Scoperto l'artifizio e che la moto era stata appena rubata.

L'arrestato è stato condotto in caserma e trattenuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di furto aggravato. Il mezzo rubato è stato restituito al legittimo proprietario.