Capannelle: rubano reperti in scavi archeologici, fermati tombaroli

Sono stati sorpresi a rubare in uno scavo archeologico a Capannelle. Due tombaroli di 38 e 32 anni italiani, disoccupati e con precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina e da quelli della Stazione Roma Appia.

Furto e impossessamento di beni culturali è il reato a loro contestato. I due sono stati sorpresi mentre stavano appunto rubando in un parco archeologico in via del Casale Ferranti all'angolo con via Lucrezia Romana. Nell'area, di proprietà privata, sono presenti scavi a cielo aperto per sistemare la zona e renderla fruibile a tutti.

I due avevano già riempito due cassette con frammenti di arredi funerari. I due sono stati trovati in possesso anche di arnesi utilizzati per scavare. Per loro è previsto il rito direttissimo, questa mattina, presso le aule di piazzale Clodio.

ECCO IL VIDEO