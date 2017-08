Furto con scasso in una gelateria del litorale romano

Furto con scasso questa notte ad Ostia dove due ladri hanno provato a ripulire una gelateria. Il tentativo poco prima dell'1:00 in via dei Velieri. Ad arrestare i predoni gli agenti del commissariato Lido. In manette sono finiti, con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, due uomini di 29 e 47 anni.

Furto con scasso nella gelateria di Ostia

I due uomini, con numerosi precedenti di polizia, si sono introdotti in una gelateria dopo averne forzato la serranda. Il 47enne, inoltre, era gravato dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Affettatrice rubata al ristorante

Nel corso della perquisizione effettuata presso il locale cantine dell'abitazione del 47enne è stato rinvenuta delle refurtiva, tra cui una affettatrice industriale, provento di un furto effettuato all’inizio del mese di agosto in un ristorante di Ostia.