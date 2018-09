Appio Latino: ruba ruote a Smart in sosta e fugge

E' stato stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un ladro 24enne romano. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno colto in flagrante mentre rubava le ruote ad una Smart in via Latina.

Il giovane ladro, mentre stava commettendo il furto, ha notato gil agenti si è dato alla fuga a bordo di un'altra macchina, ma è stato bloccato in piazza Epiro. Nel veicolo sono state rinvenute le gomme rubate oltre ad arnesi atti allo scasso. Il giovane è stato denunciato anche per rifiuto di generalità e per guida senza patente.