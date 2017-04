Tentano furto di 7 tonnellate di rotaie da un deposito, nei guai due imprenditori

Stavano tentando di rubare per sette tonnellate di binari sostituiti. Un furto che avrebbe provocato un ingente danno alla Rete Ferroviaria Italiana. A sventare il colpo il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Civitavecchia che hano impedito di portare a termine l'atto criminoso. A finire nei guai due imprenditori locali.

LE INDAGINI - Nel corso dell'attività di prevenzione dei reati, i poliziotti hanno notato che nei pressi di un'area ferroviaria, dove erano accatastati i binari sostituiti sulle linee in esercizio, da giorni era in sosta un mezzo utilizzato quasi esclusivamente dalle imprese che effettuano attività di recupero di rottami. Gli agenti, hanno così effettuato, una serie di verifiche, con appostamenti protrattisi per diversi giorni, che hanno permesso di cogliere in flagranza un imprenditore di Civitavecchia.

IMPRENDITORI NEI GUAI - L'uomo, utilizzando i propri dipendenti aveva fatto caricare sul mezzo una parte dei binari accatastati che, subito dopo erano stati trasportati presso un'impresa cittadina specializzata nel recupero dei rottami ferrosi. L'intervento, ha consentito il sequestro di circa 7 tonnellate di rotaie e degli automezzi utilizzati per commettere il furto. L'autore del furto è stato denunciato per aver "indebitamente sottratto il materiale ferroso", mentre, il titolare dell’azienda di recupero rottami è stato denunciato per "ricettazione".

MERCATO PARALLELO - Il blitz delle forze dell'ordine ha permesso di interrompere sul nascere il possibile riemergere di un fenomeno che negli anni scorsi ha procurato ingenti danni all'azienda ferroviaria, alimentando un mercato parallelo di materiale riutilizzato per la costruzione di raccordi privati.