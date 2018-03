Brutta sorpresa per Roberta Bruzzone, la criminologa derubata di borsa e portafogli

Brutta sorpresa giovedì mattina per Roberta Bruzzone. La nota criminologa ha subito un furto in piazza Eschilo, all'Axa, un quartiere residenziale vicino Ostia. I ladri hanno rotto il finestrino della sua auto parcheggiata, rubando una borsa che era all'interno e un cellulare, che poi i carabinieri hanno ritrovato in un cespuglio vicino. "Qui ormai siamo alla follia - ha scritto su Facebook - Confermo che ieri ho subito un furto in auto. Bottino del rapinatore ben 35 euro e qualche spicciolo. E' successo ieri mattina alle 11.30 e non ho avuto nessuna conseguenza (ringrazio i Carabinieri della Stazione di via di Saponara per aver ritrovato anche il mio cellulare e per la grande professionalità mostrata".

