Razzia in un ristorante di Roma Nord: in 2 rubano soldi e alimenti

Hanno prima saccheggiato il ristorante portando via soldi e generi alimentari e poi si sono dati alla fuga. I fatti sono avvenuti in un locale di via Cassia, nel quartiere La Storta: tempestivo l'intervento dei militari già impegnati in un giro di controllo della zona.

Rubati doldi e alimenti

Pensavano di agire indisturbati i due cittadini di origini romene protagonisti del furto in un ristorante di via Cassia. I due malviventi erano intenti ad armeggiare con la cassa del locale nel tentativo di sottrarre l’incasso quando sono stati sorpresi dai carabinieri. I militari dell’arma, in servizio presso la stazione La Storta, stavano perlustrando la zona soprattutto in seguito ad un altro furto avvenuto nello stesso locale durante le festività natalizie, quando hanno notato movimenti sospetti all'interno del locale. Sono immediatamente entrati in azione ma i due cittadini romeni hanno iniziato la fuga portando via soldi e generi alimentari.

Il tentativo di fuga e l'arresto

E' iniziato quindi un vero e proprio inseguimento tra "guardie e ladri" che si è concluso con l'arresto dei due malviventi. A finire in manette i due uomini di anni 41 e 28. Per loro il Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere.