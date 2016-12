Stesso tombino, stesso furto, stesso ristorante: la banda di Roma Nord colpisce ancora

Due furti in meno di un mese con la stessa tecnica ma soprattutto, quasi a sfregio, con lo stesso tombino. A dover fare i conti con i danni lasciati dai ladri la Brasserie 28 by Caulier, noto ristorante della zona di Ponte Milvio, visitato ancora una volta da una banda che sta creando preoccupazione e allarme nell'area di Roma Nord soprattutto, ma anche nelle zone del Centro, Borgo e Prati. L'ultimo colpo poco dopo le 4:00 della notte del 22 dicembre, quando i soliti ignoti sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza interne edel locale di via Flaminia 525 dopo aver distrutto la vetrata dello stesso con un pesante chiusino depredato poco distante dal luogo del misfatto.

SOLDI NEL REGISTRATORE DI CASSA - Tre settimane da dimenticare per i proprietari della Brasserie 28, che già la notte dello scorso 29 novembre erano stati vittime della stessa banda. Riparati i danni del precedente furto, all'alba di giovedì i ladri, vestiti con tute mimetiche, sono entrati nuovamente in azione. Distrutta nuovamente la vetrata i malviventi sono però fuggiti con un magro bottino, qualche centinaio di euro contenuti nel cassetto del registratore di casa e qualche bottiglia di vino. "E' il secondo furto in meno di un mese - le parole amare del titolare del ristorante - e lo hano fatto con lo stesso tombino usato l'altra volta. Siamo molto preoccupati di quello che sta accadendo in zona, senza considerare i danni per la riparazione della vetrata". Sul caso indagano i carabinieri della Stazione Ponte Milvio a cui è stata sporta regolare denuncia per furto.

FURTI COL TOMBINO - Dunque ancora un esercizio commerciale preso di mira dalla banda, che nel corso degli ultimi mesi ha messo a segno diversi furti soprattutto nella zona di Ponte Milvio e Roma Nord, ma anche nelle vie del Centro, di Borgo e Prati. Proprio all'inizio di questo mese di dicembre la polizia di Stato ha arrestato un cittadino romeno di 27 anni, fermato in via del Corso, dopo aver infranto con un tombino la vetrina di un negozio di piazza Nicosia. Arrestato gli agenti hanno poi proseguito le indagini per accertare l’eventuale coinvolgimento del 27enne in altri episodi delittuosi, come nei due tentativi di furto commessi la stessa notte con la medesima tecnica nei quartieri di Borgo e Prati, ma anche in altri avvenuti nei giorni precedenti all'arresto in diversi quartieri del quadrante nord della Capitale.