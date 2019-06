Assaltano area sotto sequestro per prendersi i rifiuti pericolosi e rivendere il ferro

Volevano prendersi i rifiuti per ricavare il ferro e per farlo hanno assaltato un'area posta sotto sequestro. A fermare il piano criminoso di quella che era una vera e propria banda un'operazione congiunta della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana di Roma Capitale. Il bilancio parla di 5 persone, di nazionalità romena, finite in manette e altre quattro denunciate per trasporto illecito di rifiuti.

Tutto il materiale, sottratto allo scopo di recuperare il metallo presente per poi rivenderlo al mercato nero, era stato prelevato all'interno di un'area industriale di circa 500 metri in zona Ardeatina, sequestrata una settimana fa dagli agenti nell'ambito delle indagini condotte sulla filiera clandestina dei rifiuti. I responsabili sono stati fermati durante il tentativo di portare a termine il progetto criminoso. In particolare un 36enne ha rimosso i sigilli del sito e, insieme ai suo complici, ha fatto arrivare due furgoni su cui caricare le tonnellate di batterie esauste ed un centinaio di cerchi metallici di ruote dismessi, materiale anch'esso già posto sotto sequestro nei giorni precedenti.

Il gruppo criminale ha provato ad allontanarsi in direzioni diverse. Gli agenti operanti hanno però bloccato gli autori del furto all'interno dell'area e subito dopo altre 4 persone sono state fermate a bordo dei mezzi utilizzati per trasportare la refurtiva. Questi ultimi, tre uomini di nazionalità italiana ed un cittadino egiziano, sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per gestione e trasporto illecito di rifiuti. I veicoli sono stati sequestrati.

L'intervento del personale ha permesso di fermare un'attività che avrebbe fruttato ai predatori del piombo una guadagno illecito di diverse migliaia di euro.