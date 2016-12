Prenestino, rubano rame dal deposito delle Ferrovie dello Stato: sgominata banda

1 / 6

Ventisei bobine di rame e vari attrezzi rubate dal deposito delle Ferrovie dello Stato. E' quanto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno recuperato dopo aver sgominato una banda di ladri di rame sorpresa a rubare numerosi attrezzi e bobine del prezioso metallo da un'area del demanio ferroviario ubicato in via Albona, al Prenestino.

LA BANDA - A finire in manette sono stati tre cittadini romeni e un cittadino bosniaco di età compresa tra i 30 e i 43 anni, alcuni dei quali con numerosi precedenti penali, tutti nella Capitale senza fissa dimora, che dovranno rispondere di furto aggravato. Una quinta componente della banda, una ragazzina di origini slave di 12 anni, è stata segnalata al Tribunale dei Minori.

IL FURTO - I ladri sono stati visti all'opera da un cittadino che, intorno alle 22 di ieri, ha notato il sospetto passamano di attrezzi e bobine di rame dall’area delle Ferrovia dello Stato al furgone dei 5 malviventi e ha allertato il 112.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina si sono subito avvicinati al punto segnalato ma nel frattempo la banda si era allontanata con il bottino.

ARRESTATI - Grazie alle indicazioni fornite dal testimone, i militari sono riusciti a mettersi sulle tracce del furgone che è stato bloccato poco lontano, in via dell'Acqua Bullicante all’angolo con via Sampiero di Bastelica.

Nel furgone, i Carabinieri hanno recuperato 26 bobine di rame e vari attrezzi, frutto del colpo al deposito delle Ferrovie dello Stato. La refurtiva è stata interamente restituita ad un responsabile delle FF.SS., il furgone è stato sequestrato e i 4 arrestati, portati in caserma, sono in attesa del rito direttissimo.

