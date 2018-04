Predoni d'oro rosso nella baraccopoli del Parco del Pineto, trovati 100 chili di rame

Un "predone d'oro rosso" nella baraccopoli che si trova all'interno del Parco del Pineto. Sono stati i carabinieri della Stazione Roma Medaglie d'Oro, nel corso di una attività antidegrado nell'area verde del Municipio Monte Mario, a scoprire e denunciare per ricettazione un uomo di 62 anni.

Rame rubato nella baraccopoli del Parco del Pineto

Le verifiche dei Carabinieri hanno riguardato, in particolare, l’area del parco occupata da una baraccopoli abitata da senza fissa dimora dove è stato sorpreso un cittadino di nazionalità romena di 62 anni, all’interno del suo giaciglio, intento a sguainare cavi elettrici per poi recuperare i filamenti di rame contenuti all’interno. Nascosti sotto un cartone, i Carabinieri hanno rinvenuto una matassa di rame già lavorata, per un peso complessivo di 100 chili e altro materiale in ferro, pronto per la vendita.

Smartphone rubati

Successivamente, altri due cittadini di nazionalità romena di 55 e 54 anni, entrambi con precedenti, sono stati trovati in possesso di uno smartphone di ultima generazione, denunciato rubato, la scorsa settimana. Il telefono cellulare è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il rame è stato sequestrato.