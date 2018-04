Furto d'autore: recuperato il 'Sacro Cuore di Gesù' rubato, nei guai un restauratore

I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, hanno recuperato il quadro raffigurante 'Sacro Cuore di Gesù' del pittore Pietro Gagliardi, realizzato nel 1865, asportato in data 4 aprile 2018 all’interno della Chiesa Santa Maria in Vallicella, in piazza della Chiesa Nuova a Roma.

Un restauratore romano di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, che era subito finito nel mirino dei Carabinieri dopo la sparizione del quadro, è stato denunciato per furto e ricettazione.

I dettagli dell'operazione in mattinata quando i Carabinieri mostreranno il dipinto trafugato, in attesa della restituzione dopo il dissequestro.