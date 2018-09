Entra in un ristorante del Centro, ruba un quadro e minaccia camerieri con un coltello

E' entrato in un ristorante del Centro Storico, ha rubato un quadro e minacciato i dipendenti. E' successo nella mattinata di oggi quando gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Trevi hanno tratto in arresto per il reato di rapina, un 44 enne venezuelano.

L'uomo, dopo essere entrato all'interno di un ristorante di Corso Vittorio Emanuele II, se è impossessato di un quadro, staccandolo dalla parete. Avvicinato dai camerieri, li minacciava con un coltello, dandosi alla fuga. Subito dopo è stato rintracciato e bloccato dagli agenti del Commissariato.