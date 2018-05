Rubano un quad ed attrezzi agricoli, la vittima scopre il furto dopo che la polizia arresta i ladri

Ha scoperto del furto subito dopo l'arrivo della polizia nel suo terreno agricolo a Civitavecchia. A dover rispondere di furto aggravato due giovani residenti nel Comune portuale della provincia romana. Inizialmente sospettati e denunciati per ricettazione nella serata di martedì, dopo essere stati trovati in possesso di alcuni attrezzi agricoli, dei quali non avevano saputo fornire la provenienza agli Agenti della Volante che li avevano fermati per un controllo di Polizia.

Ladri di attrezzi agricoli

Infatti, nella mattinata di mercoledì, dopo le indagini condotte dagli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di viale della Vittoria, è stato rintracciato il proprietario del terreno dal quale erano stati asportati gli attrezzi, il quale non si era

ancora accorto del furto subito.

Furto del quad

Durante un sopralluogo presso l’appezzamento di terreno effettuato assieme agli Agenti, l’uomo si accorgeva che, oltre ai mezzi agricoli, gli era stato asportato anche un Quad, motoveicolo a quattro ruote. I poliziotti, dopo una mirata attività info-investigativa, effettuavano delle battutte nella zona di residenza dei due ragazzi, e durante i controlli riuscivano a ritrovare il veicolo rubato che veniva immediatamente restituito al legittimo proprietario.