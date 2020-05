Monteverde, infrange vetrina della birreria con un cric e ruba 800 euro

Ha infranto la vetrina con un cric e si è intrufolato all'interno di una birreria in via Filippo Ingrassia, in zona Monteverde, che in questi giorni di quarantena ha lavorato con il sistema d'asporto.

Il ladro, un romeno di 32 anni già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, aveva già preso gli 813 euro nel registratore di cassa quando è stat sorpreso dai carabinieri del nucleo operativo di Trastevere, di pattuglia in zona la notte scorsa. L'uomo è stato così arrestato per furto aggravato.