Centocelle: ruba il portafoglio al dipendente dell'autolavaggio sotto casa

Lo conosceva bene in quanto residente nella stessa palazzina sotto la quale lavora in un autolavaggio a Centocelle. Proprio questo ha favorito l'arresto di un romano di 50 anni che nella tarda mattinata di ieri ha derubato del portafogli un cittadino del Pakistan di 36 anni. Visto dalla vittima, il ladro lo ha però spintonato fuggendo direttamente nella propria abitazione.

Furto del portafoglio all'autolavaggio

Allertata la polizia dalla vittima, questi ha poi visto il ladro gettare il proprio portafogli dalla finestra dell'appartamento dove vive. Sceso in strada al fine di allontanarsi è stato però fermato dagli agenti delle volanti della polizia. Particolarmente agitato il 50enne si è scagliato contro i poliziotti che hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino per farlo desistere.

Agenti aggrediti dalla compagna dell'uomo

Fermato il 50enne, gli agenti sono entrati nell'appartamento dell'uomo per cercare la refurtiva denunciata dal cittadino pakistano. Entrati nell'abitazione hanno trovato all'interno dello stessa una transessuale brasiliana di 29 anni che li ha aggrediti violentemente con calci e pugni, ferendo un agente poi costretto alle cure dell'ospedale.

Arrestati a Centocelle

Fermati non senza difficoltà, nell'appartamento del 50enne i poliziotti hanno trovato 100 euro suddivisi in diverse banconote, fatte sparire dal portafoglio della vittima come denunciato dalla stessa. I due sono quindi stati arrestati, lui dovrà rispondere di rapina impropria, lei di resistenza a pubblico ufficiale.