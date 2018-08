In fila per i Musei Vaticani, turista derubata da coppia di ladri

“Mani di velluto” in azione non lontano dai musei vaticani. A farne le spese una turista in visita nella Capitale che nella mattina di venerdì ha scelto di visitare uno dei patrimoni artistici più importanti della città: i musei vaticani.

Dopo il furto hanno tentato la fuga

Una coppia di cittadini di origine romena ha messo a segno un furto lungo il viale che costeggia i musei vaticani. Approfittando di un attimo di distrazione della vittima prescelta, i due sono entrati in azione sottraendo il portafogli alla donna. Dopo il furto, i due cittadini di anni 41 lei e 65 lui, si sono dati alla fuga.

Bloccati dai militari del nucleo operativo

Durante quei minuti sul posto erano impegnati in alcune operazioni di controllo i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro che hanno bloccato i la coppia. I due, nullafacenti e già noti alle forze dell’ordine con analoghi precedenti, sono stati accompagnati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.