Termini, ruba il portafogli a turista: donna fermata da poliziotto libero dal servizio

Aveva appena rubato il portafogli a un turista, è stata bloccata da un poliziotto libero dal servizio in attesa di salire sulla metropolitana. Una donna di origini bosniache è stata così arrestata con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Tutto si svolge alla fermata della stazione Termini. L'agente, solitamente in servizio a Milano ma a Roma per motivi personali, sta aspettando di salire sul vagone e vede una ragazza che forza le porte del convoglio per uscire. Fa segno ad altri tre ragazzi di seguirla. Nel frattempo, all'interno, un uomo, un turista tedesco, chiede aiuto. Quattro ragazzi lo hanno appena spintonato e la giovane, approfittando della folla accalcata in attesa di ripartire, gli ha sfilato il portafogli dalla tasca anteriore ed è scappata.

Il poliziotto ha così fermato la 18enne e i suoi complici con l'aiuto di una guardia giurata e allertato il numero unico per le emergenze che ha inviato la pattuglia del commissariato Esquilino. I quattro sono stati tutti portati negli uffici di polizia. I tre ragazzi sono risultati non imputabili mentre la maggiorenne è stata arrestata per furto aggravato in concorso.