Entra in hotel e ruba chiave passepartout per svaligiare le stanze

Ha rubato un portafogli e una chiave passepartout per razziare nelle stanza di un hotel del Centro di Roma. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno per questo motivo arrestato un cittadino cileno, di 45 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato.

L'uomo, dopo essersi introdotto all’interno di un hotel di corso Italia è stato notato da un cliente che ha subito avvisato il portiere. L'allarme al 112 ha permesso ai Carabinieri di pizzicare il ladro in un corridoio della struttura, mentre cercava di disfarsi di un portafoglio.

Dai successivi accertamenti, l’uomo è stato trovato in possesso di una chiave passepartout e di risalire al proprietario del portafoglio, un turista libanese ospite dell’hotel. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.