Banda del pit stop all'opera a Vigne Nuove, tre arresti

Banda del Pit Stop in azione sotto i "cilindri" di Vigne Nuove. I predoni sono entrati in azione intorno alle 2:30 della notte del 15 marzo. A sorprenderli gli agenti del Reparto Volanti della polizia, che li hanno colti in flagranza di reato mentre stavano asportando gli pneumatici da un’autovettura parcheggiata in via Rodolfo Valentino.

Furto pneumatici a Vigne Nuove

E così, per i tre ladri, identificati in due uomini ed una donna, tutti romani rispettivamente di 36 anni, 24 anni e 34 anni, si sono aperte le porte del carcere. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso tra di loro.

Banda del Pit Stop a Pietralata

Un fenomeno, quello dei furti sulle auto, che si ripete anche in altre zone della città. E' di ieri l'arresto di altri due predoni che hanno provato a cannibalizzare un'auto a Pietralata. In quel caso i due giovani predoni, entrambi nomadi di 17 e 18 anni, vennero 'pizzicati' ed arrestati dai carabinieri mentre erano al 'lavoro' su una vettura in sosta in via Casale Fainelli.