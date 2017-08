Infernetto: aveva rubato una pistola e 30mila euro, 16enne scovato a Borghesiana

Con un complice , aveva messo a segno un colpo in zona Infernetto nel giugno scorso, trafugando gioielli ed un revolver Smith & Wesson, per un valore complessivo di 30.000 euro all’interno di un appartamento. I due accortisi, della presenza delle telecamere, le hanno oscurate, ma non sono tuttavia riusciti a cancellare le impronte lasciate sulla finestra.

Ladro 16enne

Da una indagine lunga e complessa, che ha visto la collaborazione degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ostia e della polizia scientifica, è stato possibile collegare una delle impronte, ad precisa identità, un ragazzo romeno di 16 anni, con numerosi alias. In ragione delle risultanze investigative raggiunte, gli agenti del commissariato di Ostia, hanno richiesto, al tribunale dei minorenni, un provvedimento restrittivo.

Baracca a Borghesiana

Ottenutolo, sono partite le ricerche del minore, rintracciato infine, in una baracca alla Borghesiana. Dopo la perquisizione del manufatto, che non ha portato, tuttavia, al ritrovamento degli oggetti rubati, il giovane è stato portato presso l’istituto penitenziario minorile.

Ricerca dei complici

Prosegue il lavoro degli investigatori volto ad individuare il complice e a capire se altri furti, portati a termine con lo stesso modus operandi, siano riconducibili agli stessi autori.