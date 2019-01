Acilia: ruba pc da sede Asl, preso il ladro e la sua complice

Hanno tentato un furto alla Asl di Acilia, approfittando della chiusura per l'Epifania. Alle 2:30 del 6 gennaio un uomo di 57 anni e la complice di 54 anni sono stati arrestati dagli agenti del Reparto Volanti. I poliziotti erano intervenuti dopo una segnalazione in via Poggio di Acilia, presso alcuni locali Asl.

Qui i poliziotti hanno colto in flagranza l'uomo che all'interno dei locali stava rubando un pc portatile e la sua complice che lo attendeva fuori in auto. Malgrado il ladro abbia tentato di scappare è stato bloccato in pochi secondi dai poliziotti. Rinvenuto sul posto e sequestrato il piede di porco utilizzato per forzare la saracinesca. Sequestrati anche alcuni arnesi atti allo scasso nascosti nell’autovettura.