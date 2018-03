Si finge cliente e ruba pc nella camera di un albergo del centro

Con aria disinvolta, come un "vero" cliente, è entrato all'interno di un hotel di via Solferino e si è diretto all'ascensore per poi rubare un computer portatile all'interno di una camera, in quel momento vuota. Così, un romeno, di 31 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Vittorio Veneto con l’accusa di furto aggravato.

Ad allertare i Carabinieri, è stato l'ospite dell'albergo che, ha incrociato il ladro nella hall con il suo pc in mano, mentre camminava a passo svelto verso l'uscita.

I militari, che si trovavano nei pressi dell’hotel di pattuglia, sono subito intervenuti ed hanno bloccato il 31enne con il bottino tra le mani. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.