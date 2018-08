Entrano in parrocchia e saccheggiano i distributori: ladri di merendine in azione

"Correte, ho sentito dei rumori strani dalla canonica. Ci sono i ladri". A dare l'allarme un sacerdote della parrocchia Santa Maria Addolorata, all'incrocio tra viale della Serenissima e viale della Venezia Giulia. Il religioso, al Numero Unico per le Emergenze, ha descritto come, nella notte tra il 16 ed il 17 agosto, tre giovani erano entrati nei locali della chiesa per commettere un furto.

I tre, armati di tronchese lunga 60 centimetri, stavano saccheggiando la macchinette rubando dolci, merendine, bibite e cibi salati quando sul posto sono arrivati gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Torpignattara. Dopo un breve inseguimento, con lancio di oggetti contro gli agenti, i tre stranieri di 24, 27 e 21 anni, sono stati arrestati.