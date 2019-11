Distraggono gioielliere e rubano orologio da 12mila euro

Sono entrati in una gioielleria del centro storico e dopo aver distratto il commesso hanno trafugato un orologio del valore di 12mila euro. I ladri, due lettoni di 31 e 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di San Lorenzo in Lucina.

I carabinieri impegnati nei servizi di controlli del centro storico, hanno individuato la coppia passeggiare per le vie dello shopping ed essendo vecchie conoscenze, hanno deciso di pedinarli. I due sono stati pedinati fino a quando, in via di Monte D'Oro, sono entrati all'interno di una gioielleria.

I militari hanno atteso fuori dall'esercizio commerciale ma senza perderli mai d'occhio. Così hanno notato il 32enne distrarre l'addetto alle vendite, fingendosi interessato all'acquisto di alcuni preziosi, ed il complice prelevare dalla vetrina il prezioso orologio realizzato a mano, occultandolo all'interno di una tasca della giacca.

Appena usciti dal negozio sono stati fermati dai militari e perquisiti dai militari che, dopo aver recuperato l'oggetto, hanno arrestato i due. La refurtiva è stata restituita mentre i due stranieri sono stati condotti in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.