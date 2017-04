Appio Latino: saccheggiano distributori automatici dell'oratorio, arrestati

Stavano tentando un colpo all'oratorio in via Umbertide, all'Appio Latino, ma sono stati fermati dagli agenti di Polizia. A finire in manette un 44enne di Paternò e un giovane di 23 anni nato a Madrid, arrestati per tentato furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso.

A dare l'allarme un sacerdote, che in quel momento si trovava al primo piano dello stabile. Insospettito da alcuni rumori provenienti dal basso, il religioso ha telefonato alla Polizia.

Gli agenti del reparto volanti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato delle luci filtrare attraverso la porta semi aperta della sala giochi dell'oratorio, all'interno del quale due ladri, entrambi muniti di torcia e cacciaviti, stavano svuotando il vano portamonete dei distributori automatici.

I due, bloccati, sono stati arrestati. Rinvenuti poco distante altri arnesi utili allo scasso, tra cui un frangi vetro.