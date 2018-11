Ostia: con un sampietrino distrugge una vetrina, voleva saccheggiare un negozio

Ha tirato un sampietrino contro la vetrina di un negozio, con lo scopo di saccheggiarlo. E' successo ad Ostia dove, a finire in manette con l'accusa di furto aggravato, è stato un 31enne pluripregiudicato di Tivoli.

Erano da poco passate le due di ieri notte quando la Centrale Operativa ha allertato una pattuglia dei Carabinieri di Ostia Antica che in via Baleniere era in atto un furto in danno di un negozio di abbigliamento.

L'immediato intervento dei militari ha permesso loro di intercettare il ladro che in quel momento usciva dal negozio attraverso un grosso buco effettuato nella vetrina del negozio. Vano il suo tentativo di fuga.

I Carabinieri lo hanno subito bloccato e addosso gli hanno trovato alcuni arnesi atti allo scasso e la somma di 350 euro che l'uomo ha ammesso di avere prelevato dalle casse del negozio. Davanti al negozio, inoltre, sono stati rinvenuti un sampietrino e un tondino di ferro che il ladro aveva utilizzato per sfondare la vetrina. L'arrestato è stato tradotto in Caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida.