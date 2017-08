Ladro sbadato ruba cosmetici ma lascia il dispositivo antitaccheggio

Ladro sbadato a Conca d'Oro dove un 64enne ha rubato merce in un negozio dimenticando però di togliere o isolare il dispositivo antitaccheggio. Questo quanto costato l'arresto ad un 64enne romano. E' accaduto intorno alle 13:00 di ieri in via dei Prati Fiscali, nel III Municipio Montesacro.

Furto cosmetici a Prati Fiscali

Ad arrestare l'uomo per rapina impropria sono stati gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara. Il particolare il ladro distratto, dopo aver rubato dei cosmetici in un negozio, ha fatto involontariamente scattare l’allarme dell’antitaccheggio. Una commessa ha tentato di fermarlo ma è stata strattonata, rimanendo lievemente contusa.