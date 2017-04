Monteverde: ruba moto d'epoca parcheggiata, arrestato

Stava rubando una moto d'epoca quando è stato sorpreso e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro. In manette un 40enne romano, residente a Genazzano, con l'accusa di rapina impropria.

L'uomo è stato visto dai Carabinieri in via Raffaele Battistini dove, insieme ad un complice non identificato, stava per caricare su un veicolo furgonato una bella moto d’epoca parcheggiata lungo la strada.

Mentre il suo socio, alla vista dei Carabinieri, si è velocemente messo al volante del furgone scappando a tutta velocità lasciandolo a piedi. Il 40enne ha tentato una disperata resistenza all'arresto, spintonando i Carabinieri nel tentativo di dileguarsi, ma, suo malgrado, è stato ammanettato e portato in caserma. Ora è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.