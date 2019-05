Furto nel magazzino di una ditta edile comunale: ruba grondaie di rame e cavi elettrici

E' entrato in magazzino di una ditta edile del comune e ha iniziato a rubare quanto più riusciva a prendere. I Carabinieri di Colleferro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 46enne del luogo ad Artena.

Il malfattore dopo essersi introdotto nella ditta rompendo il lucchetto del cancello d’ingresso, ha divelto il magazzino dove erano presenti tubi idraulici e grondaie in rame oltre che cavi elettrici per poi posizionarli all’interno della propria autovettura. Pronto per darsi alla fuga ha trovato di fronte i Carabinieri dell'aliquota radiomobile di Colleferro che l'hanno prontamente bloccato e tradotto in caserma.

Ricostruita la vicenda i militari hanno recuperato la refurtiva restituendola ai legittimi proprietari e tratto in arresto il 46enne. Dopo l'arresto l’uomo è stato condotto in Tribunale presso la competente Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’attività dei Carabinieri. L'arrestato, in attesa del processo definitivo, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella circostanza i Carabinieri di Colleferro hanno notificato al malfattore la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Il ladro non potrà far rientro nel Comune di Artena per tre anni.