Entrano a scuola e rubano denaro dai distributori automatici: nei guai due studenti

Sono entrati nel liceo Keplero e hanno rubato il denaro all'interno dei distributori automatici. Un bottino di 136 euro che è costato caro a due studenti di 16 e 17 anni, bloccati e poi denunciati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

Tutto è andato in scena nella notte tra l'1 e il 2 febbraio. A dare l'allarme un cittadino che, vista la scena, ha ripreso il tutto allertando il Numero Unico per le Emergenze.

I du giovani ladri, per rubare il denaro (in monetine) nelle macchinette, avevano usato un sondino di 18 centimetri, poi sequestrato. Per loro le accuse di tentato furto aggravato in concorso.