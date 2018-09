Saccheggiano Leroy Merlin e fuggono: nell'auto 3400 euro di refurtiva

Avevano saccheggiato Leroy Merlin di Fonte Laurentina, ma prima della fuga definitiva sono stati bloccati dai Carabinieri della Stazione Roma Divino Amore. In manette due uomini di 46 e 51 anni, entrambi residenti nella provincia di Napoli e con precedenti, sorpresi in possesso di un'ingente quantità di materiale elettrico risultato rubato dal punto vendita di via Bruno Pontecorvo.

I due uomini all'uscita del negozio, sono stati bloccati dai militari dell'Arma. Nascondevano materiale elettrico, prese ed interruttori per un valore commerciale di circa 1.100 euro e che i due avevano appena rubato dagli scaffali di Leroy Merlin danneggiando le placche antitaccheggio.

I militari hanno esteso le verifiche anche sull'auto con cui i due uomini avevano raggiunto il punto vendita da Napoli, rinvenendo altra refurtiva, sempre materiale elettrico, per un valore complessivo di circa 2.300 euro risultata rubata qualche minuto prima e sempre nello stesso esercizio.

L'auto è stata sequestrata e il materiale rinvenuto, circa 3400 totali di merce, sono stati recuperati e restituiti al responsabile del negozio, mentre i ladri sono stati ammanettati e portati in caserma, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Dovranno rispondere del reato di furto aggravato.