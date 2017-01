Cronaca Laurentina / Via Bruno Pontecorvo

Saccheggiano Leroy Merlin e nascondono refurtiva nel passeggino del figlio

In manette i due ladri, un 27enne e la sua compagna. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo, mentre la donna, che non aveva precedenti, è stata denunciata a piede libero