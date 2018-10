Distruggono vetrata della banca e svuotano la cassa continua, caccia alla banda

E' da poco passata mezzanotte e mezza. Due auto arrivano davanti la banca. A bordo delle vetture una banda di ladri. I malviventi scendono, impugnano un piccone e cominciano a danneggiare la vetrata dell'Intesa San Paolo, poi finiscono il lavoro con un furgoncino lanciandolo a tutta velocità in retromarcia contro la vetrata blindata. Si aprono un varco, aprono la cassa continua, rubano il denaro dal dispositivo Atm e si danno alla fuga a bordo della Fiat Multipla usata come 'ariete' e di una seconda vettura di colore scuro. E' accaduto in via di Trigoria la notte fra l'8 ed il 9 ottobre.

Ladri alla Banca Intesa San Paolo di Trigoria

Scattato l'allarme della banca in via di Trigoria 57 arrivano le auto del commissariato Lido di Polizia. Accertato il furto, con un bottino ancora in via di quantificazione, gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglienza dell'isitituto bancario e degli esercizi commerciali della zona. Cominciata la ricerca della banda, gli agenti hanno ritrovato la Multipla abbandonata in un terreno incolto poco distante dal luogo del furto.

Banca Intesa nel mirino dei ladri

Già in passato lo stesso istituto bancario era stato visitato da una banda di ladri. Era il 27 luglio del 2017, ma in quel caso il furto fu più rumoroso con i malviventi che fecero saltare il bancomat con dell'esplosivo per poi fuggire con lo sportello Atm caricato direttamente su un furgone.