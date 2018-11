Colpo grosso alla boutique d'alta moda, ladri in fuga con 100mila Euro di capi d'abbigliamento

Ladri d'alta moda nella zona di via Veneto dove una banda ha rubato capi d'abbigliamento per un valore di circa 100mila Euro. L'amara sorpresa all'apertura di Jamal Taslaq Couture, boutique che realizza abiti su misura che si trova in via Ludovisi, nella zona del Pinciano.

La scoperta è stata fatta poco dopo le 8:30 di martedì 27 novembre all'apertura della boutique di haute couture. In particolare i ladri sono penetrati all'interno del negozio di alta moda forzando la serratura e la porta a vetri dell'esercizio commerciale. Una volta dentro hanno rubato capi d'abbigliamento per un valore stimato di circa 100mila Euro per poi far perdere le proprie tracce.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Castro Pretorio che indagano sull'accaduto.