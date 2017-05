Rubano televisori e cavi di rame dall'isola ecologica, tre arresti

Stavano rubando materiali dall'isola ecologica di via Macchia Saponara, ad Acilia, quando sono stati sorpresi sul fatto e arrestati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Roma Ostia. In manette tre cittadini romeni, 31, 41 e 53 anni, senza fissa dimora e tutti già noti alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato.

Mentre transitavano nei pressi dell’isola ecologica dell’AMA, i militari hanno notato i tre complici allontanarsi, dopo aver superato la recinzione della struttura, intenti a trasportare vari oggetti.

Appena si sono visti scoperti, i tre malviventi hanno abbandonato la refurtiva e tentato la fuga ma i Carabinieri li hanno immediatamente raggiunti e bloccati.

Dopo aver praticato un buco nella recinzione dell’isola ecologica, nei pressi del quale è stata rinvenuta una grossa cesoia, i tre ladri stavano portando via alcuni televisori, altri tipi di piccoli elettrodomestici e dei cavi di rame.

Dopo una notte in camera di sicurezza, gli arrestati sono stati accompagnati presso le aule del Tribunale di Roma dove, a seguito della convalida dell’arresto, sono stati sottoposti all’obbligo di firma in caserma.