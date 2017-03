Ponte di Nona: evade dai domiciliari per rubare all'ipermercato, arrestato 55enne

Nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in via Natale Prampolini, a Nuova Ponte di Nona, ha violato gli obblighi uscendo di casa e, non contento, è arrivato in un ipermercato in zona Tor Vergata dove sperava di mettere a segno un furto. I piani di un 55enne romano, senza occupazione e con numerosi precedenti, sono saltati quando i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata lo hanno ammanettato, sorpreso con le "mani nel sacco".

IPERMERCATO A TOR VERGATA - Intervenuti presso l’ipermercato in viale Luigi Schiavonetti, i Carabinieri hanno notato il malvivente forzare le placche antitaccheggio di alcuni prodotti e lo hanno immediatamente fermato. In suo possesso, i Carabinieri hanno trovato diversi articoli che il ladro aveva già occultato sotto il suo giubbotto. Tutta la merce è stata recuperata e riconsegnata al negozio.

FURTO ED EVASIONE - L'arrestato è stato portato in caserma, dove, i Carabinieri, a seguito degli accertamenti, hanno scoperto che era anche evaso dagli arresti domiciliari. Oltre che per il reato di furto aggravato, dovrà rispondere anche di evasione.