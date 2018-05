Forza le portiere e ruba all'interno delle auto in sosta, arrestato 17enne

Un 'predone' di auto. Sono stati i carabinieri della Tenenza di Guidonia a mettere fine alle scorribande di un minorenne arrestato a Villalba di Guidonia, Comune della provincia nord est della Capitale. In particolare i militari di largo Centroni hanno fermato un romeno di 17 anni, in flagranza, mentre razziava le vetture parcheggiate in via Caltanissetta.

Furto nelle auto a Villalba di Guidonia

Il giovane dopo aver forzato alcune autovetture in sosta, si è impossessato dei vari oggetti contenuti al loro interno poi, alla vista dei militari, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso della refurtiva sottratta poco prima che è stata poi riconsegnata. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il minorenne è stato condotto presso l’istituto per minori Virginia Agnelli di Roma.

Furti appartamenti a Guidonia

Sempre nel Comune di Guidonia Montecelio, gli stessi militari hanno arrestato 4 cittadini romeni (di 32, 23, 19 e 20 anni), tutti senza fissa dimora, per tentato furto aggravato. Il 4 sono stati sorpresi dai militari mentre tentavano di introdursi all’interno di un’abitazione mediante il portone di ingresso, che stavano cercando di scardinare. A seguito della perquisizione sono stati trovati in possesso di diversi arnesi da scasso che sono stati sequestrati. Dopo l’arresto sono stati trattenuti, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.