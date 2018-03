Fanno esplodere cassa del supermercato col gas e fuggono: caccia alla banda dell'acetilene

Hanno fatto esplodere la cassa continua del supermercato Pim, in via Massimo Troisi, tra Vitinia e Giardino di Roma, hanno preso quello che potevano e sono fuggiti su un'auto nera verso la via Cristoforo Colombo. E' successo oggi, alle 5 del mattino, quando i residenti di zona si sono svegliati con un boato.

Igniti, usando l'acetilene, hanno fatto saltare la cassa continua ma il gas utilizzato ha fatto scaturire un incendio. Sul posto si sono precipitate tre squadre dei vigili del fuoco dai presidi di Ostia e dell'Eur. A bruciare la porta, quella principale d'ingresso del supermercato Pim. L'incendio causato dall'esplosione ha bruciato anche la merce dell'esercizio commerciale.

La banda dell'acetilene, dopo aver preso la cassa continua, sono fuggiti su un'auto nera. Ad indagare sui fatti i Carabinieri della stazione di Vitinia che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e trovato sul posto due bombole di acetilene. Ancora da quantificare la somma rubata anche se non è escluso che il denaro possa essere rimasto bruciato nell'esplosione.