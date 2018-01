Aspetta operaio, all'appuntamento arriva un ladro: anziana aggredita e derubata in casa

Aspettava un operaio, ma si è trovata di fronte un ladro. Una giornata choc quella vissuta ieri da un'anziana di 78 anni aggredita nella sua abitazione di via Taranto. Una rapina in casa sulla quale stanno indagando i Carabinieri di piazza Dante che ora, da angeli custodi, stanno vegliando sulla donna ricoverata al policlinico Umberto I.

Il furto subito in casa propria

La donna aveva preso appuntamento con un operaio che avrebbe avuto svolgere dei lavori in casa. Nel giorno stabilito, così, ha sentito suonare al campanello aprendo quindi la porta, pensando di trovarti di fronte l'artigiano fai da te. Poi l'amara sorpresa. Davanti a lei un uomo col volto travisato da un passamontagna.

In pochi attimi si è consumato il fatto. L'aggressore ha colpito l'anziana con il calcio di una pistola. La donna, tramortita, è caduta sul pavimento mentre il malvivente è entrato in casa, si è diretto in camera da letto razziando gioielli ed effetti personali per poi fuggire.

Le indagini dei Carabinieri

Allertati, sul posto sono quindi giunti i Carabinieri accompagnati dai militari della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo impegnati per i rilievi del caso. La donna, ferita, è stata portata al policlinico Umberto I dove è attualmente ricoverata, con un trauma, facciale, e sorvegliata dai Carabinieri di piazza Dante che vegliano su di lei. Sono in corso le indagini per dare un nome al colpevole e arrestarlo. Non è esclusa nessuna ipotesi.