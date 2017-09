Ladro nello spogliatoio dei dipendenti dell'hotel di lusso, 65enne in manette

Tenta il furto in un hotel a 5 stelle nella zona di Castel Sant'Angelo ma viene arrestato dai carabinieri. A finire in manette un 65enne romano. Il ladro si è introdotto furtivamente all’interno di un hotel di lusso e, dopo aver preso di mira lo spogliatoio del personale dipendente, ha tentato di forzare gli armadietti per rubarne il contenuto.

A mettere i bastoni fra le ruote del ladro, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, che lo hanno bloccato in flagranza di reato.

Allertati da alcuni addetti alla reception che avevano notato i movimenti sospetti del malvivente nella hall, i Carabinieri sono giunti nell’hotel, in via Giovanni Vitelleschi, a Borgo Pio, e lo hanno colto “con le mani nel sacco”.

Il ladro non ha fatto in tempo a portar via gli effetti personali che aveva racimolato, quando si è trovato le manette ai polsi. Portato in caserma, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. E’ accusato di tentato furto aggravato.